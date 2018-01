Mršavite hodanjem: Kako i koliko je točno potrebno

Foto: 123rf





KOLIKO trebamo hodati da bismo smršavjeli, pitanje je koje zanima mnoge, posebno one koji i dalje nemaju volje za jačim fizičkim aktivnostima, a imaju želju pospješiti zdravlje i srediti liniju.Bez brige jer ako ćete zaista početi malo više šetati, odnosno šetati tako da postignete neke rezultate, i to je moguće.Hodanje je, da znate, jedna od boljih fizičkih aktivnosti jer jača vaše srce i krvožilni sustav, sagorijeva višak masti, aktivira svaki mišić u tijelu, a najbolje je ako ćete šetati ovako:10 minuta lagane šetnje za zagrijavanje mišića i poticanje metabolizma. Potom ubrzajte tempo i držite ga se 20 minuta. U tom periodu već će započeti proces sagorijevanja masti, a potom opet usporite i hodajte još barem 10 minuta.Dok hodate, pripazite da vam tijelom bude u pravilnoj pozi. Pripazite da vam ramena budu posve opuštena, leđa ravna, a trbušni mišići lagano utegnuti.Pripazite i kod disanja. Udišite kroz nos, izdišite na usta, a pripazite i na korake. Prvo peta, onda prsti.Treninge šetnjom započnite realnom udaljenosti, a potom je s vremenom povećavajte te ubrzavajte tempo, kako bi svaka šetnja bila barem malo intenzivnija od prethodne.Da biste od hodanja zaista i smršavjeli, obično se spominje onih slavnih 10.000 koraka, no u slučaju da zaista želite vidjeti brže rezultate, zacrtajte si 12.000 do 13.000 koraka dnevno, a ako želite pojačati i taj ritam, birajte zahtjevnije puteve s više uzvisina ili stepenice.Iako ove silne tisuće koraka zvuče mnogo, pola sata do sat vremena šetnje, ovisno o tempu, bit će dovoljno da odradite i taj zadatak.